Star Wars | che fine ha fatto la mano di Luke Skywalker?

In una saga leggendaria e complessa come Star Wars sono innumerevoli i dettagli che spesso si danno per scontati oppure su cui si passa sopra senza pensarci troppo. Anche se a volte si tratta di elementi davvero importanti per l'andamento della storia. Pensiamo, per esempio, alla mano di Luke Skywalker: alla fine de L'Impero colpisce ancora, nel combattimento che li contrappone, Darth Vader disarma il figlio Luke tagliandogli la mano con la propria spada laser. La mano cade nel vuoto di Cloud City e di essa non ci sarà più nessuna traccia (nei film successivi vedremo il personaggio interpretato da Mark Hamill sfoggiare una protesi bionica). Sappiamo, però, dalla trilogia sequel che qualcuno ha in effetti rinvenuto la spada laser del

