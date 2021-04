Spagna | in aumento a marzo il commercio al dettaglio

Advertising

infoitcultura : Spagna: nessun aumento dei contagi dopo il concerto di prova con 5.000 persone - V_Mayliv : @ondavorace @pbersani 9 maggio qui, Spagna, finisce lo stato di allarme, poi a seconda delle comunità verranno gest… - ANTEO17 : RT @MPenikas: @gio_c75 @EmmaKump @lindaeciao @GianniMagini @IlConteIT @NapolitanoIda @Dangelogianluc1 @isadoralarosa @ApriGli_Occhi @ANTEO1… - MPenikas : @gio_c75 @EmmaKump @lindaeciao @GianniMagini @IlConteIT @NapolitanoIda @Dangelogianluc1 @isadoralarosa… - Tormentor_17 : RT @Metalitalia: Spagna: nessun aumento dei contagi dopo il concerto di prova con 5.000 persone - -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna aumento

ilmessaggero.it

Migliora il commercio ina marzo. Secondo l'ultima rilevazione dell' Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE) , le vendite al dettaglio hanno registrato un incremento del 14,9% su base annua dopo il - 6,1% ...... che mostra un moderato rialzo dello 0,53%; resistente Londra , che segna un piccolodello ... Pubblicato il dato sul PIL in, pari a - 0,5%, e il dato sul Tasso di Disoccupazione in ...(Teleborsa) - Migliora il commercio in Spagna a marzo. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno registrato un incremento ...Spagna, Vendite dettaglio in marzo su base annuale (YoY) +14,9%, in aumento rispetto al precedente -6,1%.