Salvini annuncia | “A maggio niente più coprifuoco”

"L'Italia dovrebbe aver raggiunto l'obiettivo delle 500mila dosi al giorno", ha detto il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo nel corso della puntata di Porta a Porta. "I dati mi danno una proiezione di una forbice (tra le 480-520mila) che dovrebbe essere attorno al target" ha detto sottolineando che ci sono "le potenzialità per arrivare anche a 600-700mila". Poi aggiunge che entro "la metà di luglio il 60%" degli italiani "dovrebbe aver avuto la prima e la seconda dose" di vaccino. Poi precisa che però sarà necessario "mantenere le misure di distanziamento, l'uso delle mascherine e l'igiene". La notizia di quota 500mila vaccinati raggiunti è stata subito commentata da Matteo Salvini, che continua a chiedere l'abolizione del coprifuoco. "Entro maggio il ritorno al lavoro e alla vita penso sia un obiettivo assolutamente ..."

