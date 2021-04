Rita Ora, la dolce foto con il regista Taika Waititi: è nato un amore? (Di venerdì 30 aprile 2021) «Bei momenti, memorie, cose a caso sul mio telefono e le persone che amo». La didascalia di Rita Ora ad uno dei suoi ultimi post, ha attirato l’attenzione di fan e curiosi. I quali, scorrendo la slideshow, hanno trovato una tenera foto in cui la cantante inglese – 16 milioni di follower su Instagram – si fa abbracciare da Taika Waititi, regista, attore e sceneggiatore neozelandese, Oscar nel 2020 con «Jojo Rabbit». Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 aprile 2021) «Bei momenti, memorie, cose a caso sul mio telefono e le persone che amo». La didascalia di Rita Ora ad uno dei suoi ultimi post, ha attirato l’attenzione di fan e curiosi. I quali, scorrendo la slideshow, hanno trovato una tenera foto in cui la cantante inglese – 16 milioni di follower su Instagram – si fa abbracciare da Taika Waititi, regista, attore e sceneggiatore neozelandese, Oscar nel 2020 con «Jojo Rabbit».

Advertising

Energia97play : [03:15] Rita Ora X Imambek X David Guetta - Big - JadePoopey3 : @deIicatesummer Rita ora Zara larsson Little mix CONFETTI REMIX TONIGHT - mariaritaliccia : Forse è ora di tornare la Maria Rita di prima ?? - sveetxcreature : @onedakamysmjle si giusto ma queste tre mi sono venute in mente lol, anche for you però, con rita ora - rita_bonfiglio : RT @PazzeskaMilano9: E non vediamo l'ora ?? #tommasozorzi -