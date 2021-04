Quarto Grado, stasera in tv: Denise Pipitone e il caso di Ciro Grillo, cosa vedremo venerdì 30 aprile (Di venerdì 30 aprile 2021) Torna stasera in tv su Retequattro l’appuntamento con Quarto Grado, arrivato quest’anno alla dodicesima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e tutta la squadra del programma, sono pronti ad indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono da tempo la verità. Anticipazioni Quarto Grado, puntata venerdì 30 aprile 2021 Il programma questa sera si occuperà della scomparsa di Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo sparita quando aveva 4 anni, il 1 settembre del 2004. Le ricerche non si sono fermate, ma le indagini sono in una fase di stallo. Intanto, gli inquirenti e la madre Piera Maggio continuano a interrogarsi sul video realizzato da una guardia giurata a Milano nell’ottobre del 2004. Era ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 aprile 2021) Tornain tv su Retequattro l’appuntamento con, arrivato quest’anno alla dodicesima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e tutta la squadra del programma, sono pronti ad indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono da tempo la verità. Anticipazioni, puntata302021 Il programma questa sera si occuperà della scomparsa di, la bambina di Mazara del Vallo sparita quando aveva 4 anni, il 1 settembre del 2004. Le ricerche non si sono fermate, ma le indagini sono in una fase di stallo. Intanto, gli inquirenti e la madre Piera Maggio continuano a interrogarsi sul video realizzato da una guardia giurata a Milano nell’ottobre del 2004. Era ...

