Primo maggio in zona arancione, divieti e cosa si può fare: tutte le regole (Di venerdì 30 aprile 2021) Primo maggio in zona arancione per alcune regioni: l’elenco delle attività permesse e delle limitazioni in una giornata di festa molto attesa La giornata del Primo maggio è una ricorrenza molto attesa nel nostro paese. Un momento che potrebbe rappresentare un Primo passo verso il ritorno alla normalità soprattutto per le regioni che si trovano L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 30 aprile 2021)inper alcune regioni: l’elenco delle attività permesse e delle limitazioni in una giornata di festa molto attesa La giornata delè una ricorrenza molto attesa nel nostro paese. Un momento che potrebbe rappresentare unpasso verso il ritorno alla normalità soprattutto per le regioni che si trovano L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Tg3web : Con una performance virtuale del tutto inedita, in tre grandi stazioni, Ermal Meta presenta un nuovo singolo che po… - chetempochefa : Dopo il grande successo di LOL e la conduzione del Concertone del Primo Maggio, domenica a #CTCF su @RaiTre da… - Raiofficialnews : ??“Quanti confini può superare una canzone?” In diretta dall’@AuditoriumPdM di Roma, il #concertone del… - AngeloNozza : RT @PpBombardieri: ?? 7.00 Intervista a Rai Parlamento su Rai1 ?? 10.30 Intervista a RadioRai1 ?? 10.50 Intervista a Rainews24 (in diretta da… - RadioSienaTV : Primo Maggio, le celebrazioni CGIL dalle 11 su Siena Tv - -