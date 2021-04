No, non si deve usare il cortisone senza consulto medico se si è positivi al coronavirus (Di venerdì 30 aprile 2021) La stanchezza è fra i tre più comuni sintomi di Covid-19 riportati dall’Oms, insieme a febbre e tosse secca (foto: LaylaBird via Getty Images)Dopo le polemiche sull’idrossiclorochina, sulla vitamina D e chi più ne ha più ne metta, il ministero della Salute pubblica un nuovo protocollo per la gestione domiciliare dei pazienti con Covid-19, stilando un elenco dei rimedi e delle condizioni per la loro prescrizione, dal paracetamolo fino agli anticorpi monoclonali. Le indicazioni fornite, precisa il ministero, sono state prodotte sulla base delle evidenze scientifiche finora disponibili. Ecco alcuni dei suggerimenti principali per il trattamento di infezioni da Sars-Cov-2 asintomatiche e paucisintomatiche. Vigile attesa Di fronte a un paziente riscontrato positivo per l’infezione da Sars-Cov-2 il medico curante deve predisporre il monitoraggio costante dei ... Leggi su wired (Di venerdì 30 aprile 2021) La stanchezza è fra i tre più comuni sintomi di Covid-19 riportati dall’Oms, insieme a febbre e tosse secca (foto: LaylaBird via Getty Images)Dopo le polemiche sull’idrossiclorochina, sulla vitamina D e chi più ne ha più ne metta, il ministero della Salute pubblica un nuovo protocollo per la gestione domiciliare dei pazienti con Covid-19, stilando un elenco dei rimedi e delle condizioni per la loro prescrizione, dal paracetamolo fino agli anticorpi monoclonali. Le indicazioni fornite, precisa il ministero, sono state prodotte sulla base delle evidenze scientifiche finora disponibili. Ecco alcuni dei suggerimenti principali per il trattamento di infezioni da Sars-Cov-2 asintomatiche e paucisintomatiche. Vigile attesa Di fronte a un paziente riscontrato positivo per l’infezione da Sars-Cov-2 ilcurantepredisporre il monitoraggio costante dei ...

