Marc Marquez: 'Non ho paura della curva 3' (Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo fine settimana di gara dopo lo stop di 9 mesi per Marc Marquez , che ha concluso le FP1 in terza posizione e le FP2 16°, senza però abbassare il suo tempo. Lo spagnolo numero 93 ha voluto fare ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo fine settimana di gara dopo lo stop di 9 mesi per, che ha concluso le FP1 in terza posizione e le FP2 16°, senza però abbassare il suo tempo. Lo spagnolo numero 93 ha voluto fare ...

Advertising

Moto_it : Marc Marquez, Aleix Espargarò, Joan Mir e altri hanno raccontato il loro rapporto con i social dopo che Maverick Vi… - Teo_Gaud : Ecco la classifica combinata. Marc Marquez è stato l'unico a non aver migliorato il crono in FP2. Tanta difficoltà… - gponedotcom : FP2: Bagnaia comanda a Jerez davanti a Quartararo. Sprofonda Rossi, 21°: Terzo tempo per l'Aprilia di Aleix Esparga… - P300it : #MotoGP | #SpanishGP: ci si avvicina molto ai tempi record di Jerez, con 'Pecco' Bagnaia primo in FP2 in 1:37.209.… - TrippinBiology : RT @gponedotcom: Binder beffa Espargarò e Marc Marquez nelle FP1 di Jerez. Rossi 20°: Il pilota KTM comanda la prima sessione di Jerez ment… -