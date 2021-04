LIVE F1 | GP Portogallo in DIRETTA | FP2 rinviate di 10 minuti! Problema ad un cordolo

(Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.57 Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio delè Michael Schumacher, che nel 1993 si impose pur partendo per 6°. 15.56 In 15 occasioni (94,1%) il vincitore è partito dalle prime tre posizioni. 15.55 In 9 occasioni (52,4%) il vincitore è partito dalla pole position. 15.54 Il record di vittorie consecutive (3) è detenuto dalla Williams, peraltro con tre piloti diversi (Damon Hill nel 1994, David Coulthard nel 1995 e Jacques Villeneuve nel 1996). 15.53 Stirling Moss è l’unico uomo in grado di primeggiare su due piste diverse, ovvero i circuiti cittadini “Boavista” di Oporto (1958) e “Monsanto” di Lisbona (1959). 15.52 FP2DI 10Gli addetti alla pista stanno risolvendo unad un ...

SkySportF1 : ?? Bottas davanti a tutti a Portimao (?? -30' #FP1) ? Primi 5 in un secondo LIVE ? - SkySportF1 : ?? SCATTA IL WEEKEND A PORTIMAO: LIVE le #FP1, diretta su Sky Sport F1, canale 207 #PortugueseGP ???? #SkyMotori #F1… - F1inGenerale_ : F1 | GP Portogallo - Cronaca in diretta Prove Libere 2 Portimao [ LIVE FP2 ] #F1inGenerale #FP2 #PortugueseGP… - motorboxcom : Dai che ci siamo: #F1 #DIRETTA #PL2 #FP2 #PortugueseGP. Seguitelo #LIVE con noi - Salvuss : Dai che ci siamo: #F1 #DIRETTA #PL2 #FP2 #PortugueseGP. Seguitelo #LIVE con noi -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Portogallo

... con il Gran Premio del. Nelle prime prove libere la Mercedes di Valtteri Bottas ha ... Portiamo: orari e dove vederlo in tv...Formula 1/ Qualifichestreaming: pole position per Hamilton! (Gp Imola) FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: BOTTAS SEMPRE PIU' VELOCE Proseguono le Fp1 del Gran premio del2021 ...La F1 torna a Portimao: segui con noi la cronaca in diretta delle Prove Libere 2 del GP di Portogallo 2021 [ LIVE FP2 ] ...Carissimi amici di F1GrandPrix, rieccoci collegati per il secondo turno di prove libere del Gran Premio di Portimao! A partire dalle 16:00 rivedremo i big della Formula 1 in azione ma prima, ecco la c ...