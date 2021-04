La protesta dei circensi a Torino: «Con le riaperture vogliamo tornare anche noi a lavorare» – Il video (Di venerdì 30 aprile 2021) I lavoratori circensi e dei luna park hanno protestato oggi a Torino contro le chiusure causate dal Covid che ancora stanno subendo nel loro settore, nonostante la riapertura di alcune attività. In centinaia, infatti, hanno sfilato in corteo lungo la tangenziale del capoluogo piemontese, generando la paralisi del traffico lungo un tratto. Il corteo di camion e furgoni era partito dalle località di Pellerina e La Loggia ed è solo l’ultimo in ordine di tempo andato in scena negli ultimi mesi. «Questa protesta nasce nel momento in cui abbiamo visto aprire tutte le altre attività mentre la nostra è ancora bloccata», spiega un imprenditore del settore. «Sono stati riaperti centri e i campi sportivi, mentre noi no. Finché eravamo tutti chiusi accettavamo la decisione, ma adesso che le cose sono cambiate ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 aprile 2021) I lavoratorie dei luna park hannoto oggi acontro le chiusure causate dal Covid che ancora stanno subendo nel loro settore, nonostante la riapertura di alcune attività. In centinaia, infatti, hanno sfilato in corteo lungo la tangenziale del capoluogo piemontese, generando la paralisi del traffico lungo un tratto. Il corteo di camion e furgoni era partito dalle località di Pellerina e La Loggia ed è solo l’ultimo in ordine di tempo andato in scena negli ultimi mesi. «Questanasce nel momento in cui abbiamo visto aprire tutte le altre attività mentre la nostra è ancora bloccata», spiega un imprenditore del settore. «Sono stati riaperti centri e i campi sportivi, mentre noi no. Finché eravamo tutti chiusi accettavamo la decisione, ma adesso che le cose sono cambiate ...

Advertising

VittorioSgarbi : Mi raccomando: per la festa della Liberazione non evocate retoricamente i fascisti e Mussolini. Testimoniate la vo… - Gazzetta_it : Su twitter vola la protesta dei tifosi: #ceferinout è in tendenza - SkyTG24 : Covid Torino, protesta esercenti dei luna park: tangenziale bloccata - paolo_bonardi : RT @MatteoScano2: In Italia ha fatto più scalpore la nascita della figlia di Chiara Ferragni che non la protesta dei lavoratori di Amazon.… - alborama : RT @amArizona13: Per Mirta Merdino la più bella protesta dei lavoratori è stata quella del mondo dello spettacolo. Per me possono morire di… -