Israele, calca a un raduno religioso: 44 morti e 150 feriti (Di venerdì 30 aprile 2021) E' di almeno 44 morti e oltre 150 feriti, una ventina dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto dopo mezzanotte nella calca di una celebrazione religiosa affollata di ebrei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 aprile 2021) E' di almeno 44e oltre 150, una ventina dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto dopo mezzanotte nelladi una celebrazione religiosa affollata di ebrei ...

