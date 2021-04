Inter | volo dirottato | i dettagli

(Di venerdì 30 aprile 2021) L’aereo dell’, come riportato dal sito ‘crotonenews.com’, è statoall’aeroporto di Lamezia per causa della nebbia L’è ad un passo a vincere, dopo undici anni, lo Scudetto. I nerazzurri hanno 11 punti di vantaggio sull’Atalanta seconda a cinque giornate dal termine del campionato. La vittoria del titolo può avvenire già in questo weekend: Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Commenta per primo Full immersion nerazzurra per Steven Zhang. Dopo oltre sei mesi di assenza, mercoledì il presidente dell'è tornato in Italia con unprivato da Nanchino. Giovedì dalle ore 13 alle 20 è stato nella sede milanese del club, dove si è riunito con l'amministratore delegato Antonello. Venerdì è ...... ma non riesce a replicare a metà del primo tempo al fulmineo tiro aldalla lunga distanza ... Semifinali Sabato SF1 " Barça - Kairat: 15.00 CET o 20:00 CET SF2 "/Ugra - Sporting/KPRF: 15.00 ...Nerazzurri all'ultimo sforzo: se vincono in Calabria, festa scudetto possibile già domenica dal divano, o l'8 maggio contro la Sampdoria. Conte: «Un'opera d'arte» ...La scarsa visibilità causata dal fenomeno atmosferico ha costretto l'aereo dei nerazzurri a cambiare rotta ed atterrare allo scalo lametino ...