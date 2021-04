Infortunio Mbappé, Pochettino: «Speriamo non sia grave» – VIDEO (Di venerdì 30 aprile 2021) Mbappé salterà la sfida contro il Lens per un Infortunio al polpaccio, in dubbio anche la gara di ritorno contro il Manchester City Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato dell’Infortunio occorso a Kylian Mbappé. Le sue parole. «Kylian ha avuto un Infortunio al polpaccio destro. Speriamo non sia grave e di riaverlo il prima possibile. Per il futuro dovete chiedere a Kylian e non al sottoscritto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021)salterà la sfida contro il Lens per unal polpaccio, in dubbio anche la gara di ritorno contro il Manchester City Mauricio, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato dell’occorso a Kylian. Le sue parole. «Kylian ha avuto unal polpaccio destro.non siae di riaverlo il prima possibile. Per il futuro dovete chiedere a Kylian e non al sottoscritto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Mbappé Manchester City - PSG, guai per Pochettino - Il campione potrebbe saltare il ritorno Nel report pubblicato oggi sui canali ufficiali, infatti, il PSG ha fatto sapere che Kylian Mbappé soffre di una contrattura al polpaccio destro, che potrebbe mettere seriamente a rischio la gara di ...

PSG, infortunio per Mbappé: ritorno contro il City a rischio Brutte notizie per il Paris Saint - Germain . Il club ha reso noto, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito web, che Kylian Mbappé ha subito un infortunio al legamento gemello del polpaccio destro. Il francese salterà la sfida di campionato contro il Lens, in programma domani, e rischia di dover rinunciare alla trasferta ...

