Il mattino ha La7 in bocca. Ascolti in crescita per Omnibus. Grazie alla staffetta Tortora-Sardoni

(Di venerdì 30 aprile 2021) A quasi 20 anni esatti dsua nascita, La7 consolida e rafforza la sua missione di rete d’informazione. Caso emblematico è stato lo Speciale Mafia.ricerca della verità (qui per rivederlo) andato in onda mercoledì 28 aprile in prima serata, condotto da Enrico Mentana, che ha sancito il ritorno in televisione di Michele Santoro. Unata d’ossigeno nel mondo dell’informazione sempre più conformista che ha rotto con la melassa mainstream dell’infotainment e ha riportato al centro del dibattito la questione della mafia, delle infiltrazioni mafiose, delle complicità con le istituzioni, del ruolo dei pentiti e delle ambiguità dello Stato. Un’operazione quindi che fa estremamente benerete di Andrea Salerno e che segna ancora un’occasione mancata per la Rai che avrebbe dovuto lei impossessarsi del comeback in ...