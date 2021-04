Il Comune di Codogno seleziona un posto di educatore di asilo nido. Scadenza 30 maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di educatore asilo nido, categoria C, con rapporto di lavoro a tempo pieno (trentasei ore). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 aprile 2021) E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di una tempo indeterminato di, categoria C, con rapporto di lavoro a tempo pieno (trentasei ore). L'articolo .

Advertising

Uncanny_South : @lnn1910ann @_yaoxi_ Esatto, forse è un comune che fa numero per tutti. Tipo Codogno avrebbe fatto numero per tutt… - FaggioFaggioli : @manginobrioches @ferrix88 @albemutti @Antonio_Caramia @Miti_Vigliero @colvieux @udogumpel @ScaltritiLab @jeperego… - NovaStarlightB1 : RT @simbaissad: @perchetendenza che upgrade la reputazione del comune di Codogno ?? - DavideRTramonta : RT @TendenzaPerche: 'Mussolini': Perché il Comune di Codogno, non soddisfatto di essere diventato la Wuhan d'Italia per il Covid un anno fa… - MsLuceGuida : RT @giuliacordo: Codogno vuole guadagnarsi il titolo di peggior comune anche nel 2021 -