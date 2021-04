Helen Mirren: «Con Checco Zalone rido troppo» [INTERVISTA ESCLUSIVA] (Di venerdì 30 aprile 2021) Era giusto l’anno scorso quando, a Pescara per ricevere il “Premio Internazionale Flaiano” alla carriera, Helen Mirren fece un appello ai giornalisti presenti. “Quanto mi piace Checco Zalone, vorrei tanto lavorare con lui”. Era appena terminato il lockdown e la Mirren, insieme al marito, durante i giorni trascorsi chiusa in casa aveva avuto modo di vederne tutti i film. Noi di Velvet Mag c’eravamo e contribuimmo a dare al desiderio del Premio Oscar il giusto risalto. Missione compiuta. E’ appena uscito il video di una canzone intitolata “La Vacinada” in cui Zalone si innamora della bionda signora di Hollywood perché ha fatto il vaccino contro il Covid-19 e, udite udite, pure il richiamo. Anche se divertente e molto ballabile, “La Vacinada” non è una semplice operazione commerciale. Ma ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 aprile 2021) Era giusto l’anno scorso quando, a Pescara per ricevere il “Premio Internazionale Flaiano” alla carriera,fece un appello ai giornalisti presenti. “Quanto mi piace, vorrei tanto lavorare con lui”. Era appena terminato il lockdown e la, insieme al marito, durante i giorni trascorsi chiusa in casa aveva avuto modo di vederne tutti i film. Noi di Velvet Mag c’eravamo e contribuimmo a dare al desiderio del Premio Oscar il giusto risalto. Missione compiuta. E’ appena uscito il video di una canzone intitolata “La Vacinada” in cuisi innamora della bionda signora di Hollywood perché ha fatto il vaccino contro il Covid-19 e, udite udite, pure il richiamo. Anche se divertente e molto ballabile, “La Vacinada” non è una semplice operazione commerciale. Ma ...

Advertising

RaiNews : Musica, sole, Salento.L'ironia di Luca Medici, in arte Checco #Zalone e un premio Oscar, l'attrice Helen #Mirren. E… - ilpost : Helen Mirren ha fatto la “Vacinada” in un video di Checco Zalone - RDS_official : 'La Vacinada': ecco la nuova geniale canzone di Checco Zalone (che invita tutti a vaccinarsi) con la grande Helen M… - frmango65 : RT @SkyTG24: La Vacinada, il video di #CheccoZalone con Helen Mirren in Salento che invita a vaccinarsi - vst_sara : Neo non scegliendo la pillola blu ti sei perso Helen Mirren in un video musicale di Checco Zalone, te lo volevo dire -