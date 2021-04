George Clooney si confida e svela: “Con mia moglie ho vinto il Jackpot” (Di venerdì 30 aprile 2021) George Clooney era lo scapolo d’oro di Hollywood, ambito da tutte perché bello, famoso, intelligente e ricco. L’attore però non capitolava mai davanti a nessuna. Tante fidanzate bellissime, ma niente anello. Poi è arrivata lei, Amal Alamuddin. Un avvocato di fama internazionale, di successo, impegnata nella difesa dei diritti delle donne. Ricca, bella ed elegantissima. Non aveva bisogno di lui. Non voleva sposarsi a tutti i costi. E lui si è innamorato. Da allora George Clooney è sempre stato orgoglioso di quella moglie che brillava di luce propria. Che, quando parlava, anche in pubblico, lo faceva sentire “meno intelligente” di lei. Non si è mai arrabbiato quando la stampa lo chiamava, ogni tanto, Mr. Alamuddin, anzi. Oggi la loro unione è più solida che mai. I due stanno crescendo insieme con grande ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 aprile 2021)era lo scapolo d’oro di Hollywood, ambito da tutte perché bello, famoso, intelligente e ricco. L’attore però non capitolava mai davanti a nessuna. Tante fidanzate bellissime, ma niente anello. Poi è arrivata lei, Amal Alamuddin. Un avvocato di fama internazionale, di successo, impegnata nella difesa dei diritti delle donne. Ricca, bella ed elegantissima. Non aveva bisogno di lui. Non voleva sposarsi a tutti i costi. E lui si è innamorato. Da alloraè sempre stato orgoglioso di quellache brillava di luce propria. Che, quando parlava, anche in pubblico, lo faceva sentire “meno intelligente” di lei. Non si è mai arrabbiato quando la stampa lo chiamava, ogni tanto, Mr. Alamuddin, anzi. Oggi la loro unione è più solida che mai. I due stanno crescendo insieme con grande ...

