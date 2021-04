Genoa, Criscito stop in allenamento: salta la Lazio (Di venerdì 30 aprile 2021) GENOVA - Seduta mattutina di allenamento per il Genoa , che prosegue la propria marcia di avvicinamento in vista del prossimo match di campionato, contro la Lazio , in programma a Roma domenica alle ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 aprile 2021) GENOVA - Seduta mattutina diper il, che prosegue la propria marcia di avvicinamento in vista del prossimo match di campionato, contro la, in programma a Roma domenica alle ...

