Fofana e il Ramadan | l’arbitro interrompe la partita per permettergli di bere – VIDEO

Caso eccezionale in Southampton-Leicester: l'arbitro ha interrotto il gioco permettendo a Fofana di bere e interrompere il Ramadan Bel gesto da parte dell'arbitro Robert Jones, che al 28° minuto di Southampton-Leicester ha interrotto momentaneamente il gioco per permettere a Wesley Fofana di bere e mangiare qualcosa. Il giocatore del Leicester, infatti, è musulmano e in quanto tale sta osservando rigorosamente il Ramadan, che vieta loro di bere e mangiare prima del tramonto. voilà en VIDEO pic.twitter.com/83pVOpj21Y — Mbafraude (@Mbafraude) April 30, 2021

