Fall Guys: rimandate le versioni Switch e Xbox, annunciato, in compenso, il crossplay (Di venerdì 30 aprile 2021) Mediatonic ha appena annunciato che Fall Guys per Switch e Xbox è posticipato a data destinarsi. Consolatevi, comunque, con il crossplay Mediatonic aveva inizialmente pianificato di rilasciare Fall Guys: Ultimate Knockout per Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X / S quest'estate. Tuttavia, come spesso è avvenuto nel corso dell'ultimo anno e oltre, è stato appena annunciato un ritardo per quelle versioni. Mediatonic, in compenso, ha confermato che la funzionalità del cross-play è in lavorazione, insomma, trattasi del proverbiale "bicchiere mezzo pieno", non c'è che dire.

