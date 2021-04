Fabio Galante, il suo amore per Francesca a Storie Italiane: 'Voglio sposarla'. Eleonora Daniele raggiante (Di venerdì 30 aprile 2021) Si è raccontato a cuore aperto nella seconda parte della puntata di Storie Italiane di oggi, su Rai1, Fabio Galante, ex calciatore, allenatore e dirigente sportivo. Intervistato da Eleonora Daniele, ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 aprile 2021) Si è raccontato a cuore aperto nella seconda parte della puntata didi oggi, su Rai1,, ex calciatore, allenatore e dirigente sportivo. Intervistato da, ...

Advertising

leggoit : Fabio Galante, il suo amore per Francesca a Storie Italiane: «Voglio sposarla». Eleonora Daniele raggiante - storie_italiane : L'intervista esclusiva a Fabio Galante: calciatore, allenatore e dirigente di successo. @eleonoradaniele… - AlawiRoumi : Vivaldi Violin Concerto in B minor, RV390 | Fabio Biondi Europa Galante - KDFCPlaylist : Violin Concerto in F RV 288 by Antonio Vivaldi performed by Fabio Biondi, violinEuropa Galante - la_stordita : RT @Matador1337: E in ogni caso se volesse ripetizioni anche di quello consiglio di contattare Galante Fabio e Di Napoli Arturo -