De Luca, la zona gialla e le stoccate allo sfondatore di porte aperte (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante la consueta conferenza del venerdì, il governatore della Regione Campania non ha fatto mancare un pensiero sul leader della Lega, Matteo Salvini: “Si è confermato il più grande sfondatore di porte aperte, ha rivendicato successi che non gli appartengono: ad esempio le verifiche sull’orario limite del coprifuoco che verrà rivisto dal premier Draghi nel mese di maggio”. Poi ha fatto ancora di più: “Ha chiesto da un anno a questa parte le dimissioni di Speranza poi quando Meloni ha presentato mozione di sfiducia al ministro, Salvini ha votato contro confermando la fiducia”. Sulla conferma del ‘colore’, De Luca ha dichiarato: “Se zona gialla significa far ricreazione nel giro di due settimane diventiamo zona rossa”. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante la consueta conferenza del venerdì, il governatore della Regione Campania non ha fatto mancare un pensiero sul leader della Lega, Matteo Salvini: “Si è confermato il più grandedi, ha rivendicato successi che non gli appartengono: ad esempio le verifiche sull’orario limite del coprifuoco che verrà rivisto dal premier Draghi nel mese di maggio”. Poi ha fatto ancora di più: “Ha chiesto da un anno a questa parte le dimissioni di Speranza poi quando Meloni ha presentato mozione di sfiducia al ministro, Salvini ha votato contro confermando la fiducia”. Sulla conferma del ‘colore’, Deha dichiarato: “Sesignifica far ricreazione nel giro di due settimane diventiamorossa”. L'articolo ...

Advertising

anteprima24 : ** De Luca, la zona gialla e le stoccate allo sfondatore di porte aperte ** - eliophilia : De Luca già ha minacciato che tra due settimane torniamo in zona rossa MA FATT ALLA' STA SECC #Campania - occhio_notizie : ?? L'avvertimento del presidente De Luca - FratellidItalia : RT @fratellidital15: ? @AntonioIannone 'Continua ad emergere la Caporetto di De Luca che rischia di far tornare, dopo appena una settimana… - a70199617 : #Vincenzo metti la taglia a chi non rispetta le regole Luca: 'Mi sono intossicato. Ho sentito che la Campania risch… -