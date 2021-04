Cruz | «Inter finalmente lo scudetto è a un passo Traguardo vicinissimo»

(Di venerdì 30 aprile 2021) Julio, ex attaccante dell’, ha parlato aTv delloormaiper i nerazzurri Julio, ex attaccante dell’, ha parlato aTv delloormaiper i nerazzurri. Le sue parole «Il campionato italiano è il più difficile al mondo, devi essere sempre concentrato. Le gare vanno sempre giocate, sono tutte difficili. Sia che giochi con la prima o con l’ultima non ci sono partite semplici. L’in questo momento sta bene, ilè ormaie ci auguriamo che dopo tanti anni arrivi questo. È a unda quest’obiettivo». L'articolo proviene da Calcio News ...

fcinter1908

