Corpo di Ballo, la docuserie in streaming da oggi su RaiPlay (Di venerdì 30 aprile 2021) Corpo di Ballo è una docuserie che racconta l'incredibile dietro le quinte di una delle compagnie di danza più importanti al mondo, quella del Teatro alla Scala di Milano. Corpo di Ballo, la docuserie che racconta il Corpo di Ballo della Scala di Milano, arriva in streaming da oggi su RaiPlay, ambientata nell'anno più incredibile e drammatico della sua storia. Il racconto inizia con la riapertura del teatro dopo il primo lockdown e descrive il complicato ed esaltante percorso per portare in scena Giselle, considerato il simbolo del balletto romantico. Fra ostacoli, restrizioni e chiusure, vedremo i protagonisti del Corpo di Ballo allenarsi duramente, mentre l'Italia ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 aprile 2021)diè unache racconta l'incredibile dietro le quinte di una delle compagnie di danza più importanti al mondo, quella del Teatro alla Scala di Milano.di, lache racconta ildidella Scala di Milano, arriva indasu, ambientata nell'anno più incredibile e drammatico della sua storia. Il racconto inizia con la riapertura del teatro dopo il primo lockdown e descrive il complicato ed esaltante percorso per portare in scena Giselle, considerato il simbolo del balletto romantico. Fra ostacoli, restrizioni e chiusure, vedremo i protagonisti deldiallenarsi duramente, mentre l'Italia ...

Ultime Notizie dalla rete : Corpo Ballo Nicoletta Manni: ' Dietro le quinte vedrete che siamo persone normali' 'Ora stiamo lavorando per uno spettacolo da mettere in scena a maggio, trasmesso in streaming. A giugno speriamo di incontrare di nuovo il pubblico'. Nicoletta Manni, prima ballerina della Scala dal ...

L'anno più buio della Scala: su Raiplay la sfida di Giselle Sudore e frustrazione, determinazione, ansia e talento. In 12 puntate che coprono sei mesi di tempo, la docu - serie Corpo di ballo - L'avventura di Giselle alla Scala sbircia nel dietro le quinte di una delle compagnie più importanti del mondo e osserva i suoi ballerini alle prese con le incertezze e le paure ...

