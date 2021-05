Contrordine, oggi supermercati aperti: lo ha deciso il Tar Piemonte (Di venerdì 30 aprile 2021) Sospesa la delibera della Regione: è incoerente nel momento in cui lascia aperti i negozi di vicinato Leggi su lastampa (Di venerdì 30 aprile 2021) Sospesa la delibera della Regione: è incoerente nel momento in cui lasciai negozi di vicinato

Ultime Notizie dalla rete : Contrordine oggi 1 maggio: supermercati aperti in Piemonte. Il Tar annulla il provvedimento di Cirio Contrordine compagni: oggi, 1 maggio, i supermercati in Piemonte saranno aperti ! La prima sezione del Tar del Piemonte ha accolto il ricorso di Federdistribuzione contro il decreto (n. 52 del 29 ...

Contrordine della Federazione: il Valdagno riammesso ai playoff Forte dei marmi. Svolta clamorosa nel "caso Valdagno" che ha animato questo avvio dei playoff scudetto di hockey su pista. La squadra vicentina - inizialmente estromessa dal turno preliminare dei play ...

