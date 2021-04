Come cambia il colore delle regioni: Valle d’Aosta verso il rosso, 4 restano in arancione. La Puglia potrebbe tornare in giallo (Di venerdì 30 aprile 2021) rosso, arancione, giallo: il cambio di colore delle regioni di oggi La Valle d’Aosta rischia di passare dall’arancione al rosso a causa dell’incidenza, la Puglia potrebbe tornare in giallo, dove da lunedì scorso sono possibili le nuove riaperture, mentre la Sardegna tornerà dal rosso all’arancione. Sono queste le ipotesi che circolano a proposito del cambio di colore delle regioni che sarà deciso oggi, con il consueto monitoraggio della cabina di regia, e che entrerà in vigore dopo il weekend del primo maggio, a partire da lunedì 3. La Sardegna dovrebbe quindi unirsi ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 aprile 2021): il cambio didi oggi Larischia di passare dall’ala causa dell’incidenza, lain, dove da lunedì scorso sono possibili le nuove riaperture, mentre la Sardegna tornerà dalall’. Sono queste le ipotesi che circolano a proposito del cambio diche sarà deciso oggi, con il consueto monitoraggio della cabina di regia, e che entrerà in vigore dopo il weekend del primo maggio, a partire da lunedì 3. La Sardegna dovrebbe quindi unirsi ...

