Chi è Jeda Filal, il 22enne fidanzato con Vera Gemma? (Di venerdì 30 aprile 2021) Isola dei Famosi: chi è il 22enne Jeda Filal, attuale fidanzato della concorrente Vera Gemma? Si sono conosciuti da circa un anno e si amano Dopo la sua apparizione all'Isola dei Famosi, Jeda Filal, ha subito incuriosito i fan del programma e soprattutto di Vera Gemma. Il 22enne, infatti, da circa un anno ha una relazione con la simpatica concorrente di quest'anno. Se la loro relazione ha attirato certe attenzioni però è per la sostanziale differenza d'età che c'è tra i due, che è di circa 30 anni. La Gemma, attualmente in Honduras, il prossimo 4 luglio compirà ben 50 anni. Ma chi è Jeda? Jeda Filal, di origini marocchine, ...

