Cecilia Rodriguez, “Quanto starà via Ignazio?”: lei risponde così (Di venerdì 30 aprile 2021) Cecilia Rodriguez risponde su Instagram ad alcune domande dei follower sulla partecipazione di Ignazio a L’Isola dei Famosi. E’ sbarcato ieri sera a L’Isola dei Famosi un concorrente attesissimo che certamente porterà una ventata di novità al percorso degli altri naufraghi. Stiamo parlando di Ignazio Moser, ex gieffino e fidanzato di Cecilia Rodriguez da ormai L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 30 aprile 2021)su Instagram ad alcune domande dei follower sulla partecipazione dia L’Isola dei Famosi. E’ sbarcato ieri sera a L’Isola dei Famosi un concorrente attesissimo che certamente porterà una ventata di novità al percorso degli altri naufraghi. Stiamo parlando diMoser, ex gieffino e fidanzato dida ormai L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Avremo l'onore di avere con noi anche Cecilia Rodriguez ?? #Isola - _giogioooooo_ : RT @Cohen60210686: I have a dream a #SalottoSalemi 2: Cecilia Rodriguez Chiara Ferragni Diletta Leotta Soleil Stasi Georgina Rodrigue… - zazoomblog : Cecilia Rodriguez non fa nomi e cognomi: la gaffe in diretta fa infuriare i fan - #Cecilia #Rodriguez #cognomi:… - Cohen60210686 : I have a dream a #SalottoSalemi 2: Cecilia Rodriguez Chiara Ferragni Diletta Leotta Soleil Stasi Georgina Rod… - ChiccoseDOC : “ISOLA DEI FAMOSI 15”: SHARE ANCORA GIù. ENTRA IN GIOCO IGNAZIO MOSER, SUBITO ALLA PROVA BACIO CON FRANCESCA LODO P… -