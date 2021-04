Caso tamponi Lazio: a Lotito 12 mesi di inibizione (Di venerdì 30 aprile 2021) Il presidente della Lazio aveva già ricevuto 7 mesi di inibizione, ora salgono a 12: se la condanna dovesse essere confermata Lotito dovrà lasciare tutti gli incarichi federali. L’ammenda passa da 150 mila a 200 mila euro. Confermati 12 mesi ai medici. Claudio LotitoConferenza stampa di presentazione del nuovo coach della Lazio woman allo stadio Olimpico di Roma.Roma, 2 Febbraio 2021© Marco Rosi / FotonotiziaIl presidente della Lazio Claudio Lotito è stato punito dalla Corte d’appello federale. Il giudice Torsello ha così confermano l’accusa della Procura federale, elevando le pene del primo grado. Lotito è stato infatti condannato a 12 mesi di inibizione – ora si attente la decisione ... Leggi su ck12 (Di venerdì 30 aprile 2021) Il presidente dellaaveva già ricevuto 7di, ora salgono a 12: se la condanna dovesse essere confermatadovrà lasciare tutti gli incarichi federali. L’ammenda passa da 150 mila a 200 mila euro. Confermati 12ai medici. ClaudioConferenza stampa di presentazione del nuovo coach dellawoman allo stadio Olimpico di Roma.Roma, 2 Febbraio 2021© Marco Rosi / FotonotiziaIl presidente dellaClaudioè stato punito dalla Corte d’appello federale. Il giudice Torsello ha così confermano l’accusa della Procura federale, elevando le pene del primo grado.è stato infatti condannato a 12di– ora si attente la decisione ...

