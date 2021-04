Bonucci: “Mi rivedo in Nesta, per me è sempre stato un esempio” (Di venerdì 30 aprile 2021) Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, nel corso di un’intervista a Sky Sport ha parlato dei suoi idoli sportivi. Il bianconero ha sottolineato quanto Nesta sia stato per lui un riferimento. “Essendo stato lui tra i più forti e avendo avuto io la fortuna di giocare in grandi squadre abbiamo fatto un percorso simile. Lui è diventato campione del mondo e ha vinto la Champions League. È veramente sempre stato un esempio per me e ancora oggi ogni tanto su internet mi riguardo i suoi interventi: l’eleganza che metteva in campo, la personalità, la precisione negli anticipi, la voglia di giocare sempre a pallone… Per me è stato un esempio. Bello da vedere quando scendeva in campo. Nelle caratteristiche mi ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) Leonardo, difensore della Juventus, nel corso di un’intervista a Sky Sport ha parlato dei suoi idoli sportivi. Il bianconero ha sottolineato quantosiaper lui un riferimento. “Essendolui tra i più forti e avendo avuto io la fortuna di giocare in grandi squadre abbiamo fatto un percorso simile. Lui è diventato campione del mondo e ha vinto la Champions League. È veramenteunper me e ancora oggi ogni tanto su internet mi riguardo i suoi interventi: l’eleganza che metteva in campo, la personalità, la precisione negli anticipi, la voglia di giocarea pallone… Per me èun. Bello da vedere quando scendeva in campo. Nelle caratteristiche mi ...

FabioVaio : RT @danieletriolo: #Bonucci: ‘Nelle caratteristiche mi rivedo in #Nesta’. E niente. Fa già ridere così. - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Bonucci: 'Nesta è un esempio per me, nelle caratteristiche mi rivedo un po' in lui' - Lucaaffigi : RT @MarcoKappa11: Bonucci: 'Nesta è un esempio per me, nelle caratteristiche mi rivedo un po' in lui' HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA TU… - OdeonZ__ : Bonucci: 'Nesta un idolo, guardo ancora i suoi interventi. Mi rivedo in lui' - Fil_gri_84 : 'Nelle mie caratteristiche mi rivedo in Nesta' #bonucci #nesta #SerieA #milan #Juventus @acmilan -