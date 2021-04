Basta vergini incinte Tommaso Zorzi sbrocca | smascherata la farsa dei naufraghi | un caso all' Isola

Advertising

anto_dun : RT @PIPPOCECCHINO: “Sono contro le vergini incinte se sei stratega dillo e basta” TOMMASO URLALO #isola #tommasozorzi - Lenasantoro11 : RT @PIPPOCECCHINO: “Sono contro le vergini incinte se sei stratega dillo e basta” TOMMASO URLALO #isola #tommasozorzi - ZorziKing1 : RT @PIPPOCECCHINO: “Sono contro le vergini incinte se sei stratega dillo e basta” TOMMASO URLALO #isola #tommasozorzi - PIPPOCECCHINO : “Sono contro le vergini incinte se sei stratega dillo e basta” TOMMASO URLALO #isola #tommasozorzi - valeria80033326 : “Io non sono contro le strategie, ma sono contro le vergini incinta” 90 minuti di applausi per lui che dice sempre… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta vergini

... 'Non sono contro le strategie nei reality, ma sono contro leincinte. Se sei una stratega ... E Tommaso Zorzi è una furia: 'Vedi, ma allora? Ragazzi, volete prendere per il c**o me?: siete ...Tommaso Zorzi dallo studio che esclama: ", io non sono contro le strategie dei reality però sono contro leincinta. Se sei stratega, dì che sei una stratega e vai avanti, ma no che ...Isola 2021, Miryea smaschera i Primitivi. Che ci fosse qualcosa sotto era più che palese e Tommaso Zorzi ha voluto vederci chiaro: «Come mai ogni volta che ci sono le nomination nel gruppo dei primiti ...Tommaso Zorzi contro Angela Melillo a L'Isola dei Famosi 2021: l'influencer punzecchia la showgirl che finge l'esistenza di una strategia tra naufraghi ...