Atletica, World Relays Chorzow 2021: programma, orari e tv (Di venerdì 30 aprile 2021) Tutto pronto a Chorzow, in Polonia, dove sabato 1 maggio e domenica 2 sono in programma le World Relays 2021 di Atletica. Sono 28 gli azzurri convocati per l'evento, molto importante in chiave Tokyo 2020 in quanto metterà in palio diversi pass olimpici. Si corre allo Stadio della Slesia. con l'Italia che schiera 5 staffette: le due 4×100 (femminile e maschile) e le tre 4×400 (femminile, maschile e mista). Con la 4×100 donne e la staffetta del miglio maschile già in possesso della qualificazione diretta per Tokyo, gli altri tre quartetti vanno all'attacco del pass a cinque cerchi, mentre tutti cercheranno quello per i Mondiali di Eugene 2022. IL programma DI GARE Sabato 1 maggio le batterie iniziano alle 19, quando scenderà in pista la 4×400 femminile, seguita dalla ...

