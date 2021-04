Arriva proroga al 30/9 per il pagamento dell'Irap non versata (Di venerdì 30 aprile 2021) Con una norma "di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata per effetto dell'errata ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) Con una norma "di prossima emanazione saràto dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il, senza sanzioni e interessi,nonper effetto'errata ...

