Among Us arriva su PS4 e PS5 nel 2021 (Di venerdì 30 aprile 2021) Durante l’ultimo State of Play è stata annunciata a sorpresa l’edizione per PS4 e PS5 di Among Us, la cui uscita è attualmente fissata per il 2021 Nonostante lo State of Play tenuto da Sony nella serata di ieri fosse interamente dedicato a Ratchet and Clank: Rift Apart, l’esclusiva PS5 in arrivo a Giugno e del quale sono stati mostrati 15 minuti di gameplay, non sono mancate anche alcune novità. Una di queste ha visto la comparsa di Innersloth, gli sviluppatori di Among Us, che hanno sfruttato la vetrina digitale per annunciare l’arrivo del loro fortunatissimo gioco anche su PS4 e PS5, accompagnando la notizia con un trailer. Il trailer di annuncio relativo alle versioni PS4 e PS5 di Among Us ha, inoltre, confermato l’esistenza di una partnership con Insomniac Games, che è servita ad inserire all’interno di queste ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 30 aprile 2021) Durante l’ultimo State of Play è stata annunciata a sorpresa l’edizione per PS4 e PS5 diUs, la cui uscita è attualmente fissata per ilNonostante lo State of Play tenuto da Sony nella serata di ieri fosse interamente dedicato a Ratchet and Clank: Rift Apart, l’esclusiva PS5 in arrivo a Giugno e del quale sono stati mostrati 15 minuti di gameplay, non sono mancate anche alcune novità. Una di queste ha visto la comparsa di Innersloth, gli sviluppatori diUs, che hanno sfruttato la vetrina digitale per annunciare l’arrivo del loro fortunatissimo gioco anche su PS4 e PS5, accompagnando la notizia con un trailer. Il trailer di annuncio relativo alle versioni PS4 e PS5 diUs ha, inoltre, confermato l’esistenza di una partnership con Insomniac Games, che è servita ad inserire all’interno di queste ...

