Amici, Giulia Stabile protagonista della puntata di Sabato: ecco cosa succederà in puntata (Di venerdì 30 aprile 2021) Su Giulia Stabile ad Amici si è detto davvero tanto nelle scorse settimane: è possibile che una ballerina così talentuosa danzi così poco durante le puntate del serale del talent show di Maria de Filippi? Qualcosa cambierà già Sabato prossimo… LEGGI ANCHE — Amici, gli spoiler sulla puntata di Sabato: l’eliminato della prossima puntata Amici 20: dopo essersi esibita davvero poco nella sesta puntata, Giulia Stabile potrebbe essere la protagonista assoluta del serale che andrà in onda Sabato prossimo. Photo Credits: Red CommunicationsAmici 20: ... Leggi su funweek (Di venerdì 30 aprile 2021) Suadsi è detto davvero tanto nelle scorse settimane: è possibile che una ballerina così talentuosa danzi così poco durante le puntate del serale del talent show di Maria de Filippi? Qualcambierà giàprossimo… LEGGI ANCHE —, gli spoiler sulladi: l’eliminatoprossima20: dopo essersi esibita davvero poco nella sestapotrebbe essere laassoluta del serale che andrà in ondaprossimo. Photo Credits: Red Communications20: ...

AmiciUfficiale : Una lettera molto emozionate di Giulia per Sangiovanni, le penitenze degli ultimi in classifica e importanti rifles… - softgomezdm_ : RT @nonpiusanta: Si nota davvero tantissimo la crescita di Giulia e deddy. Sono entrati deboli ma usciranno veramente forti da amici?? Sono… - TancrediStan : RT @l_Letizia_: Raga va bene tutto ma é da giorni che leggo “Giulia ci rimarrà malissimo all’uscita di Sam,non voglio vederlo”. Intanto se… - Silvia67230752 : RT @Amici20Anna: CHISSÀ COME STANNO TUTTI I CONCORRENTI DI AMICI CHE NON METTEVANO GIULIA NELLA FINALE E SEMIFINALE #Amicispoiler https://t… - sofiarecupero : RT @xparoledicarta: Esce Leonardo, e la gente si preoccupa per Giulia. Esce Tommaso, e si preoccupano per Giulia. Esce Rosa, Martina e si p… -