Amici 20 | Martina | “Per la Celentano volevo smettere di ballare”

Martina Miliddi è stata una delle ballerine più chiacchierate della nuova edizione di Amici. I contrasti continui con la maestra Celentano l'hanno messa sotto i riflettori e il pubblico da casa si è letteralmente diviso. Tanti i messaggi di supporto per Martina, moltissime persone l'hanno apprezzata e ne hanno elogiato il talento. Nonostante ciò, Martina ha confessato di essersi sentita molto colpita dalla critiche ricevute dall'insegnante, al punto di non negare di aver pensato di voler lasciare la danza. Lo ha detto in una intervista a Coming Soon. "Ho pensato di lasciare, sono sincera. È stato un momento di sconforto in cui mi sono lasciata andare e ho detto 'non voglio fare più questo' quando invece ballare è l'unica cosa che voglio fare".

