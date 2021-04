Vaticano | vietato ai dipendenti ricevere regali del valore oltre i 40 euro

Advertising

Giro di vite in Vaticano in chiave anti corruzione. Da ora in avanti sarà proibito a tutti i dipendenti accettare regali del valore superiore ai 40 euro E' quanto stabilisce la Lettera Apostolica in forma di Motu proprio di Francesco: gli amministrativi dichiarino di non avere condanne o indagini per terrorismo, riciclaggio, evasione fiscale. Non possono investire in aziende contro la Dottrina della Chiesa. E' inoltre vietato a tutti i dipendenti accettare regali del valore superiore a 40 euro. Possibili licenziamenti per mancate o false dichiarazioni.