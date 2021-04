Un incubo fa tremare l' Inter | ecco dove può andare Lukaku

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto 90 milioni di euro per strappareall'. Il club non si vuole privare del belga a meno di offerte ritenute davvero irrinunciabili

Advertising

iltirreno : ?? CHERNOBYL 35 ANNI DOPO - 'Mi ricordo il vuoto, il silenzio di una città senza bambini. Le strade annaffiate con g… -

Ultime Notizie dalla rete : incubo tremare

Il Tirreno

...il Paese dall'del sovranismo". Lo ha dichiarato il deputato nazionale del PD Carmelo Miceli in un'intervista rilasciata a Roberto Immesi . Stimo l'onorevole Miceli ma comincio aquando ...Il Napoli di Rino Gattuso ha fatto irruzione in zona Champions facendo letteralmenteMilan e Juventus . Alle spalle dell' Inter si è infatti ormai formato un quartetto di ...inverno da, ...Romelu Lukaku è sicuramente uno degli uomini se non il calciatore più importante dell'Inter e questo è un dato di fatto ormai assodato. Il gigante belga fino a questo momento ha messo a segno 61 reti ...Stasera in tv, 26 aprile 2021, secondo appuntamento su La7 con la serie tv cult Chernobyl, nata dalla penna di Craig Mazin con la regia di Johan ...