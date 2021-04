(Di giovedì 29 aprile 2021) TORINO (ITALPRESS) – Neldell’anno,conquista, con unacomplessiva di mercato del 23,6%, il vertice delle vendite globali europee che comprendono le autovetture e i veicoli commerciali leggeri. In un contesto di crescita moderata del mercato europeo del 3,8%, i risultati disono decisamente migliori, registrando un incremento delle vendite del 10,8% anno su anno, un numero di veicoli immatricolati pari a 854.151 su di un totale di 3.619.749 veicoli nel mercato europeo e una performance complessivamente positiva sull’ intera gamma di marchi. Per quanto riguarda i prodotti, nel2021 la Peugeot 208 ha guidato la classifica europea dei “Top 10”, che ha visto la presenza anche di altri modelli appartenenti a ...

Advertising

Italpress : Stellantis, nel primo trimestre quota al 23,6% e leadership in Ue - MichelaRoi : RT @dariodivico: Con un comunicato Stellantis ha annunciato di aver conquistato nel primo trimestre 2021 “con una quota complessiva di merc… - P_risks : RT @dariodivico: Con un comunicato Stellantis ha annunciato di aver conquistato nel primo trimestre 2021 “con una quota complessiva di merc… - dariodivico : Con un comunicato Stellantis ha annunciato di aver conquistato nel primo trimestre 2021 “con una quota complessiva… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Stellantis fa meglio del mercato, vendite a +11% in Europa: Nel primo trimestre 2021, Stellantis… -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis nel

Italpress

... la società italo - francese che rappresenta una delle poche voci europee"petrolio del XXI' ... sta condizionando dal settimane la congiuntura dell'auto: la soladovrà rinunciare la ...grafico in basso è riportato l'andamento del Ftse Mib in tempo reale. > L'elenco delle quotate ... invece, a fare peggio sono: Tenaris: - 7,12 per cento a 8,63 euro: - 1,97 per cento a ...Nel primo trimestre 2021, Stellantis, conquista il vertice vendite globali europee vertice delle vendite globali europee che comprendono le autovetture e i veicoli commerciali leggeri. In un contesto ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.