Smart working semplificato fino al 30 settembre: come attivarlo (Di giovedì 29 aprile 2021) La situazione di emergenza pandemica non si arresta e, con essa, anche i provvedimenti del Governo Draghi per agevolare i lavoratori: in questo caso, è l’accesso allo Smart working semplificato ad essere prorogato. La novità arriva con il Decreto Riaperture, entrato in vigore lo scorso 23 aprile che, prorogando lo stato di emergenza, ha permesso lo slittamento della data di termine per l’adozione del lavoro agile dal 30 aprile fino al 31 luglio e che potrebbe essere ulteriormente prolungato al 30 settembre 2021. Smart working genitori 2021: come funziona e quando si applica Vediamo ora nel dettaglio tutte le novità e le proroghe messe in campo dall’esecutivo e, in particolare, in cosa consiste e come aderire ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 29 aprile 2021) La situazione di emergenza pandemica non si arresta e, con essa, anche i provvedimenti del Governo Draghi per agevolare i lavoratori: in questo caso, è l’accesso alload essere prorogato. La novità arriva con il Decreto Riaperture, entrato in vigore lo scorso 23 aprile che, prorogando lo stato di emergenza, ha permesso lo slittamento della data di termine per l’adozione del lavoro agile dal 30 aprileal 31 luglio e che potrebbe essere ulteriormente prolungato al 302021.genitori 2021:funziona e quando si applica Vediamo ora nel dettaglio tutte le novità e le proroghe messe in campo dall’esecutivo e, in particolare, in cosa consiste eaderire ...

Advertising

Corriere : JP Morgan, basta smart working. Da luglio tutti in ufficio (a rotazione) - infoiteconomia : Effetto Covid, con smart working si va via dalle città: come cambia il mercato immobiliare - 69Brancato : RT @LegReAz: Rigettiamo ogni singola parte del nuovo paradigma pseudosanitario: coprifuoco, distanziamento sociale, mascherine, riaperture… - paoloigna1 : Si chiama lavoro remoto, lo #smartworking è un'altra cosa ma pazienza oramai si andrà avanti così - Giulia08390249 : RT @LegReAz: Rigettiamo ogni singola parte del nuovo paradigma pseudosanitario: coprifuoco, distanziamento sociale, mascherine, riaperture… -