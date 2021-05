San Marino difende Sputnik: 'Fiducia sulla sua sicurezza, da noi contagi calati' (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo le informazioni arrivate dal Brasile, che ha detto no al prodotto scudo russo, elencando fra i vari motivi anche il fatto che l'agenzia nazionale Anvisa avrebbe ravvisato la presenza di ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo le informazioni arrivate dal Brasile, che ha detto no al prodotto scudo russo, elencando fra i vari motivi anche il fatto che l'agenzia nazionale Anvisa avrebbe ravvisato la presenza di ...

fattoquotidiano : San Marino, turismo vaccinale con Sputnik: dosi a 50 euro per chi soggiorna almeno 6 notti - TifosiBN : - CletoDepalo : San Marino, la terra della libertà - LTapparella : @GiorgiaMeloni Io anni fa ho vinto un torneo di Trivial Pursuit e c'era anche un ragazzo di San Marino tra i partec… - ERivetta : RT @Antonio_Caramia: Uno sguardo all'Europa. ??Decessi per #COVID19 per milione di abitanti negli ultimi 7 giorni. Ungheria 116 Bosnia-Erze… -