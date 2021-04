Rosario per la fine della pandemia: dove seguire la preghiera (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA – Tv2000, in collaborazione con Vatican News, trasmette in diretta dalla Basilica di San Pietro, sabato 1 e lunedì 31 maggio ore 18, il Rosario recitato da Papa Francesco per invocare la fine della pandemia. L’iniziativa, voluta dal Pontefice, è intitolata “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio” ed è promossa dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA – Tv2000, in collaborazione con Vatican News, trasmette in diretta dalla Basilica di San Pietro, sabato 1 e lunedì 31 maggio ore 18, ilrecitato da Papa Francesco per invocare la. L’iniziativa, voluta dal Pontefice, è intitolata “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente laa Dio” ed è promossa dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. L'articolo L'Opinionista.

