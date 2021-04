Roma, picchia alcuni passanti poi scappa in auto e provoca un incidente: ecco cosa è successo (Di giovedì 29 aprile 2021) E’ successo di tutto ieri pomeriggio a Roma in Piazzale delle Gardenie, zona Prenestino-Centocelle. Qui gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del Commissariato Torpignattara, hanno arrestato E.A., italiano di 20 anni, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il giovane, poco prima, dopo aver malmenato alcune persone, si era dato alla fuga a bordo di un’autovettura insieme ad un complice. Successivamente ha aggredito i poliziotti che lo hanno fermato in via delle Albizie dove l’uomo aveva causato un incidente stradale fortunatamente senza feriti. Uno degli operatori è stato anche refertato per le contusioni riportare. Il complice dell’uomo invece, riuscito a scappare, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il 20enne invece, arrestato, è in attesa della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 aprile 2021) E’di tutto ieri pomeriggio ain Piazzale delle Gardenie, zona Prenestino-Centocelle. Qui gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del Commissariato Torpignattara, hanno arrestato E.A., italiano di 20 anni, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il giovane, poco prima, dopo aver malmenato alcune persone, si era dato alla fuga a bordo di un’vettura insieme ad un complice. Successivamente ha aggredito i poliziotti che lo hanno fermato in via delle Albizie dove l’uomo aveva causato unstradale fortunatamente senza feriti. Uno degli operatori è stato anche refertato per le contusioni riportare. Il complice dell’uomo invece, riuscito are, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il 20enne invece, arrestato, è in attesa della ...

Advertising

repubblica : Video shock: picchia disabile 12enne mentre i coetanei la incitano. Identificati 17 minorenni del branco - CorriereCitta : Roma, picchia alcuni passanti poi scappa in auto e provoca un incidente: ecco cosa è successo - mad_musika : RT @rep_roma: Picchia la moglie mentre i figli sono collegati in Dad, chiusa l'inchiesta sul presidente del consiglio municipale di Ciampin… - rep_roma : Picchia la moglie mentre i figli sono collegati in Dad, chiusa l'inchiesta sul presidente del consiglio municipale… - Karmaesanguefe1 : Poteva essere di qualsiasi altro partito, e invece.. ?? #Legalibene Ciampino, Massimo Balmas (Lega) picchia l’ex, i… -