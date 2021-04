Rinnovo Ranieri: in programma un incontro con Ferrero. I dettagli (Di giovedì 29 aprile 2021) Sampdoria, il presidente Ferrero farà ritorno oggi a Genova e ogni momento potrebbe essere buono per arrivare alla stretta di mano con Ranieri Massimo Ferrero farà ritorno a Genova nella giornata di oggi. Il presidente della Sampdoria, in questo fine settimana, potrebbe arrivare alla stretta di mano definitiva con Claudio Ranieri. La fumata bianca sul Rinnovo, come riporta Il Secolo XIX, non è ancora arrivata ma i due potrebbero incontrarsi prima del match contro la Roma. Le parti sarebbero molto vicine a un’intesa. Sono tanti i tasselli che devono andare al proprio posto per arrivare a chiudere la trattativa con esito positivo e molti binari viaggiano in parallelo, come i rinnovi di Carlo Osti e Riccardo Pecini. Una volta chiara la strategia, sistemata la questione economica che non preoccupa, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Sampdoria, il presidentefarà ritorno oggi a Genova e ogni momento potrebbe essere buono per arrivare alla stretta di mano conMassimofarà ritorno a Genova nella giornata di oggi. Il presidente della Sampdoria, in questo fine settimana, potrebbe arrivare alla stretta di mano definitiva con Claudio. La fumata bianca sul, come riporta Il Secolo XIX, non è ancora arrivata ma i due potrebbero incontrarsi prima del match contro la Roma. Le parti sarebbero molto vicine a un’intesa. Sono tanti i tasselli che devono andare al proprio posto per arrivare a chiudere la trattativa con esito positivo e molti binari viaggiano in parallelo, come i rinnovi di Carlo Osti e Riccardo Pecini. Una volta chiara la strategia, sistemata la questione economica che non preoccupa, ...

