Primo confronto pubblico tra Letta e Conte | i due leader partecipano all’Agorà di Bettini

Il Primo colloquio risale al 24 marzo scorso: il neosegretario Pd ha visto il leader in fieri del Movimento 5 stelle e hanno dato via a quello che entrambi non hanno esitato a definire "cantiere". Oggi, a distanza di poco più di un mese, Enrico Letta e Giuseppe Conte partecipano al Primo confronto pubblico e lo fanno nell'Agorà di Goffredo Bettini: un dibattito trasmesso su Facebook e coordinato dall'ex eurodeputato e bracciodestro di Nicola Zingaretti. Insieme a loro ci sarà anche, oltre alla politologa Nadia Urbinati, la vicepresidente dell'Emilia Romagna, nonché ex eurodeputata molto vicina alle componenti di sinistra, Elly Schlein. L'incontro è molto atteso, non solo perché è la prima volta che i due leader si confrontano pubblicamente.

