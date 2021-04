Pd: Letta, 'oggi da Conte discorso di convergenza importante' (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Il discorso di Conte oggi è stato un discorso importante e impegnativo di convergenza". Lo dice Enrico Letta all'iniziativa Agorà di Goffredo Bettini con Giuseppe Conte. "Credo che abbia detto esplicitamente che gli interessa avviare un cammino comune". "La convergenza fra Leu, M5s e Pd è avvenuto prima sull'azione che sul pensiero, con l'esperienza di governo", ora potrà esserci anche una convergenza "di pensiero sapendo che, pur nella diversità, abbiamo il compito comune di ricostruire il Paese, riprendere in mano la bussola, definire i punti cardinali e cominciare un viaggio". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Ildiè stato une impegnativo di". Lo dice Enricoall'iniziativa Agorà di Goffredo Bettini con Giuseppe. "Credo che abbia detto esplicitamente che gli interessa avviare un cammino comune". "Lafra Leu, M5s e Pd è avvenuto prima sull'azione che sul pensiero, con l'esperienza di governo", ora potrà esserci anche una"di pensiero sapendo che, pur nella diversità, abbiamo il compito comune di ricostruire il Paese, riprendere in mano la bussola, definire i punti cardinali e cominciare un viaggio".

