Meteo, le previsioni di venerdì 30 aprile (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo ancora instabile al Nord, nella giornata di venerdì 30 aprile, con temporali a carattere sparso alternati a schiarite, specie sui settori alpini, prealpini e medio/alte pianure. Sole e clima estivo, invece, al Centro-Sud, ad eccezione della Toscana, e temperature in aumento (IL Meteo) . Leggi su tg24.sky (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo ancora instabile al Nord, nella giornata di30, con temporali a carattere sparso alternati a schiarite, specie sui settori alpini, prealpini e medio/alte pianure. Sole e clima estivo, invece, al Centro-Sud, ad eccezione della Toscana, e temperature in aumento (IL) .

