MARA VENIER: MI SENTIVO VECCHIA E FINITA, FINCHÈ MARIA MI HA DETTO: “NON TI RENDI CONTO…” (Di giovedì 29 aprile 2021) Nell’occasione dell’uscita del libro di MARA VENIER “Mamma, ti ricordi di me?”, dedicato alla sua adorata mamma Elsa, portata via dall’Alzheimer, la conduttrice di Domenica In si confessa tra pubblico e privato al settimanale Oggi che le dedica la copertina. “Buongiorno signora, come si chiama?”. Ecco cosa diceva la mamma alla figlia quando andava a trovarla. Una situazione drammatica che vivono tante persone, purtroppo. “Una malattia infida che si nasconde e colpisce a tradimento. Mi ha portato via la mia mamma, Elsa, una donna piena d’amore, energia e passione. Lei era il mio rifugio sicuro, la mano salda che trova sempre pronta ad aiutarmi, il sorrisi che mi rassicurava nelle situazioni più difficili. Nel giro di pochi anni non è stata più lei”, confida MARA. Il 6 maggio esce per Rai Libri “Mamma, ti ricordi di me?” che vuole ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 29 aprile 2021) Nell’occasione dell’uscita del libro di“Mamma, ti ricordi di me?”, dedicato alla sua adorata mamma Elsa, portata via dall’Alzheimer, la conduttrice di Domenica In si confessa tra pubblico e privato al settimanale Oggi che le dedica la copertina. “Buongiorno signora, come si chiama?”. Ecco cosa diceva la mamma alla figlia quando andava a trovarla. Una situazione drammatica che vivono tante persone, purtroppo. “Una malattia infida che si nasconde e colpisce a tradimento. Mi ha portato via la mia mamma, Elsa, una donna piena d’amore, energia e passione. Lei era il mio rifugio sicuro, la mano salda che trova sempre pronta ad aiutarmi, il sorrisi che mi rassicurava nelle situazioni più difficili. Nel giro di pochi anni non è stata più lei”, confida. Il 6 maggio esce per Rai Libri “Mamma, ti ricordi di me?” che vuole ...

