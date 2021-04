“Let the bad times roll”: il punk rock secondo gli Offspring (Di giovedì 29 aprile 2021) Gli Offspring hanno da poco rilasciato il nuovo album. Let the bad times roll è il decimo disco della band punk rock. “Let the bad times roll”: quando è uscito? L’album è uscito lo scorso 16 aprile. La band non pubblicava un album dal 2012 e, strano ma vero, ha scelto questo particolare momento storico per tornare sulla scena. “Sembra strano pubblicare un disco nel bel mezzo della pandemia, vero?” ha detto Dexter Holland ai microfoni di rockol. “Abbiamo fatto passare diverso tempo tra un disco e l’altro e dopo tutti questi anni abbiamo atteso la pandemia”. Per Holland questo era il momento giusto. Gli ultimi nove anni il gruppo ha lavorato su molto materiale. La volontà era quella di portare argomenti di un certo spessore all’attenzione dei ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021) Glihanno da poco rilasciato il nuovo album. Let the badè il decimo disco della band. “Let the bad”: quando è uscito? L’album è uscito lo scorso 16 aprile. La band non pubblicava un album dal 2012 e, strano ma vero, ha scelto questo particolare momento storico per tornare sulla scena. “Sembra strano pubblicare un disco nel bel mezzo della pandemia, vero?” ha detto Dexter Holland ai microfoni diol. “Abbiamo fatto passare diverso tempo tra un disco e l’altro e dopo tutti questi anni abbiamo atteso la pandemia”. Per Holland questo era il momento giusto. Gli ultimi nove anni il gruppo ha lavorato su molto materiale. La volontà era quella di portare argomenti di un certo spessore all’attenzione dei ...

