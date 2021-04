Le truppe rientreranno ma l’Italia non abbandonerà l’Afghanistan Di Maio | “È ad uno snodo cruciale della sua storia”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 29 aprile 2021) “è ad unosua”. È quanto ha spiegato il ministro degli Esteri, Luigi Di, nel corso del Question Time al Senato, in risposta all’interrogazione di Roberta Pinotti (PD) relativa alla garanzia dei diritti umani dopo il ritiro delleUsa e Nato dal. Il ministro ha sottolineato come la protezione di donne, bambini e minoranze siano fondamentali: “Una nuova generazione di cittadini i cui diritti umani siano rispettati e le cui voci siano ascoltate in sede di negoziato”, ha aggiunto Di, parlando dell’uguaglianza di genere, del sostegno alla mircroimprenditoria femminile,lotta alla maternità infantile, del contrasto alla violenza sulle donne come ...